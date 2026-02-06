KickBoxing, al PalaCanizzaro di Caltanisetta domenica 8 febbraio la seconda tappa regionale

CALTANISSETTA. La kickboxing siciliana continua a mostrare segnali di crescita strutturale e partecipativa. Dopo il grande successo della 1ª Fase del Campionato regionale Tatami Sport disputata al PalaCatania — che ha fatto registrare numeri record e confermato l’espansione del movimento regionale — Federkombat Sicilia rilancia con la 2ª Fase del circuito, in programma domenica 8 febbraio 2026 al PalaCannizzaro di Caltanissetta.

L’evento, organizzato da Okinawa Kick & Fit e Dragon Academy Group sotto l’egida di Federkombat Sicilia, rappresenta un passaggio strategico del calendario agonistico 2025/2026, valido ai fini dei regolamenti federali e dei criteri di qualificazione nazionale e selezione per il settore azzurro Tatami Sport. Le competizioni coinvolgeranno le specialità Point Fight, Light Contact e Kick Light per le classi e categorie istituzionali giovanili e senior (G/A/V – B/M/N), confermando la vivacità tecnica già emersa nella tappa inaugurale. I numeri, infatti, confermano la presenza di 500 iscritti provenienti da tutta la Sicilia.

Il successo della prima fase ha evidenziato la solidità organizzativa del movimento e la partecipazione capillare delle società siciliane, elementi che creano aspettative elevate anche per l’appuntamento di Caltanissetta. L’obiettivo è garantire continuità competitiva agli atleti e consolidare un percorso di crescita che porta la Sicilia sempre più al centro del panorama nazionale del tatami sport.

“Caltanissetta si prepara – spiega il presidente regionale di FederKombat, Carmelo Strano – così ad accogliere una nuova giornata di sport, confronto e fair play. Il tutto si inquadra in continuità con l’entusiasmo generato dalla tappa di Catania e con la volontà di valorizzare il lavoro di società, tecnici e dirigenti che stanno guidando la crescita della kickboxing siciliana”.