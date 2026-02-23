Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioni

(Adnkronos) – L'Inter sogna gli ottavi di Champions League e va a caccia dell'impresa. Domani, martedì 24 febbraio, i nerazzurri ospiteranno i norvegesi a San Siro dopo la sconfitta della settimana scorsa in trasferta. La squadra di Chivu è caduta a Bodo 3-1, sotto i colpi degli avversari, nell'andata dei playoff. Al Meazza, per agguantare un posto tra le migliori sedici squadre d'Europa servirà ora l'impresa. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i nerazzurri al prossimo turno. I nerazzurri dovranno quindi entrare in campo e segnare. Segnare tanto, per rimontare. Per allungare la partita ai supplementari, servirà vincere con due gol di scarto, e dunque 2-0, 3-1, 4-2 e così via. Per strappare la qualificazione nei 90 minuti, la squadra di Chivu dovrà invece vincere con 3 gol di scarto, visto che non esiste più la vecchia regola del gol in trasferta, legata al fattore campo. Ai vicecampioni d'Europa servirebbe dunque un 3-0, 4-1, 5-2 o simili.

