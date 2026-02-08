In Terza Categoria solo pari per il Delia 1-1 a Montedoro: sorpasso al vertice per la Caterinese vittoriosa 1-4 a Riesi

Nel campionato di Terza Categoria sorpasso Caterinese sulla capolista Delia. I deliani hanno pareggiato 1-1 una partita parecchio combattuta con il Montedoro. Padroni di casa in vantaggio con Latona, ma deliani che hanno subito pareggiato con Parla.

Ad approfittarne è stata la Caterinese che s’è imposta 1-4 sulla Riesina. A decidere sono state le reti di Mamolito, Pagnotta e Nahi, mentre i riesini sono andati a segno con Monaco.

Nelle altre sfide il Campofranco ha battuto 3-0 il Real Suttano con reti di Russotto, Tona e Noto, mentre il TRe Torri di Campobello di Licata s’è imposto 3-2 sull’Acquaviva con reti di Graci (doppietta) e Fofana, mentre gli acquavivesi erano andati a segno con Alessi e Favata. Infine, il Bompensiere ha superato di misura il Sutera 1-0 con un gol di Diliberto.

Questa la classifica del campionato di Terza categoria dopo 12 giornate: Caterinese 28, Deliaa 27, Tre Torri 18, Campofranco e Bompensiere 15, Acquaviva e Sutera 14, Riesina 9, Montedoro 8.