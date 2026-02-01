In Terza categoria prosegue l’avvincente testa a testa tra Delia e Caterinese entrambe vincenti

Nel campionato di Terza Categoria continua il testa a testa tra Delia capolista e Caterinese vice capolista. Le due avversarie di campionato sono uscite entrambe vincenti dai rispettivi impegni in campionato.

In particolare il Delia ha superato il Bompensiere Family al termine di una gara molto intensa e al tempo stesso incerta. Per il Delia sono andati in gol dapprima Borzellino e poi Genova, mentre per i bompensierini ha accorciato Arnone.

Non ha comunque perso contatto dalla capolista la Caterinese. La formazione di mister Di Francisca ha superato 4-3 il Real Suttano al termine di un confronto emozionante. Per i caterinesi i gol sono stati realizzati da Natale, Pagnotta 2 e Mammolito. Invece per il Real Suttano hanno segnato Insinna e due autogol. Con questa vittoria i caterinesi hanno confermato che la corsa verso le posizioni alte della classifica non è affatto preclusa e che la squadra ha la capacità di venir fuori anche da situazione e avversari alquanto insidiosi.

Il Sutera s’è sbarazzato con un secco 3-0 finale de La Riesina. In gol, oltre a Pardi, anche Consiglio e Pereira. Il Sutera, partito male in questo campionato, si sta affermando come squadra in grado di dare filo da torcere a chiunque. Infine, solo pari 0-0 tra Calcio Campofranco Tre Torri, mentre Acquaviva – Montedoro è stata rinviata ad altra data.