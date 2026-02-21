In Terza Categoria è super sfida Caterinese – Delia per la promozione in Seconda Categoria

Nel campionato di Terza Categoria nuovo testa a testa tra la capolista Caterinese e la vice capolista Delia. Le due squadre sono separate da appena un punto in classifica, con 28 punti per i caterinesi e 27 per i deliani. Quando mancano 6 gare alla fine della stagione regolare, dunque, è proprio il caso di dire che si accende il duello che sta infiammando il campionato di Terza Categoria di quest’anno.

Nella 13^ giornata la Caterinese sfida in casa il Bompensiere Family di Michelangelo Benvissuto (ore 15) in un confronto che non si annuncia propriamente facile per la capolista, in quanto gli ospiti hanno un impianto di squadra di valore con diverse individualità che ne fanno una squadra non semplice da affrontare. La Caterinese, per altro, nel periodo di sosta del campionato, ha potuto per la prima volta ad allenarsi nel nuovo stadio comunale in erba sintetica (nella foto); un momento parecchio apprezzato da tutta la comunità.

La vice capolista Delia, invece, se la dovrà vedere con un altro cliente alquanto scomodo come il Tre Torri di Campobello di Licata (ore 15). Anche in questo caso, match nel quale i deliani dovranno dare il massimo per conquistare tre punti fondamentali per la classifica di vertice. A completare il programma di questa giornata domenicale c’è la sfida dell’Acquaviva che affronta il Calcio Campofranco, mentre il Sutera se la vedrà contro il Montedoro in un classico derby del Vallone.

La gara tra Real Suttano e La Riesina, infine, si disputerà solo il prossimo 4 marzo alle 15,30. Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Caterinese 28, Delia 27, Tre Torri 18, Acquaviva e Real Suttano 17, Campofranco e Bompensiere 15, Sutera 13, La Riesina 9, Montedoro 8.