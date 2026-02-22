In Terza Categoria duello Caterinese – Delia sempre a suon di gol e vittorie

Nel campionato di Terza categoria ormai è scontro Caterinese – Delia. Nell’ultimo turno, il 13°, la Caterinese di Paolo Di Francisca ha sconfitto nettamente il Bompensiere con un secco 4-0 finale. A mettere a segno la quaterna vincente sono stati Nahi, Armenia, Natale e La Monica.

Il Delia ha comunque replicato al tentativo di fuga della capolista imponendosi 1-0 sul tenace Tre Torri. Di Monaco la rete della vittoria in un match caratterizzato da tanto combattimento e da altrettanto agonismo. Le due squadre sono salite, rispettivamente a 31 la Caterinese e a 30 il Delia con uno scontro per l’alta classifica che si va facendo sempre più interessante.

Per il resto, l’Acquaviva ha battuto 2-0 il Calcio Campofranco in un derby come sempre molto sentito che è stato deciso da Bonomo e Mancuso. Senza reti, invece , l’altro derby del Vallone tra Sutera e Montedoro. Questa infine la classifica dopo 13 giornate, con Real Suttano e La Riesina che devono invece giocarla il prossimo 3 marzo e che domenica non hanno giocato: Caterinese 31, Delia 30, Acquaviva 20, Tre Torri 18, Real Suttano 17 (con una gara in meno), Calcio Campofranco e Bompensiere 15, Sutera 14, Montedoro e Polisportiva Riesina (che ha una partita in meno) 12.