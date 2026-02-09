In serie D la Sancataldese solleva dall’incarico di allenatore Leonardo Vanzetto; si dimette anche il Ds Ettore Meli

All’indomani del pari 1-1 in casa con l’Acireale, la Sancataldese ha deciso di cambiare rotta tecnica alla squadra. Proprio in queste ore la società verdeamaranto ha annunciato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Leonardo Vanzetto (nella foto).

Contestualmente il Club ha anche accolto le dimissioni del Ds Ettore Meli. La Società ha ringraziato il tecnico e il direttore sportivo per il lavoro svolto sino ad oggi, augurando a loro migliori fortune personali e professionali. A questo punto, nelle prossime ore sono attese novità a proposito del nuovo tecnico e del nuovo ds verdeamaranto. (foto Sancataldese Calcio Official).

