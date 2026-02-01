In Seconda categoria l’Atletico Nissa batte 2-0 la Sanconitana con doppietta di Princiotta e tiene il 2° posto

Torna al successo l’Atletico Nissa nel girone F del campionato di Seconda Categoria. Un successo che per la squadra di Giacomo Serafini vale doppio in quanto le consente di mantenere il secondo posto con 3 punti di vantaggio sulla terza e perché gli permette di riscattare la prima, e fin qui unica, sconfitta rimediata dai nisseni in campionato.

Contro la Sanconitana al “Tomaselli” sono bastati due, uno per tempo, firmati entrambi da Vittorio Princiotta che, ancora una volta, ha dimostrato le sue indubbie doti di bomber. L’attaccante nisseno ha sbloccato la gara nel primo tempo per poi chiuderla nella ripresa con un’altra rete di pregevole fattura.

L’Atletico Nissa si mantiene così al secondo posto, e in prospettiva, tranne improbabili crolli della capolista Lagoreal, si pone come possibile grande protagonista nei play off con la possibilità di giocare i play off promozione sempre tra le mura amiche.