In Seconda Categoria Atletico Nissa rimontato da 0-3 a 3-3 dal PhilBordon; vince il Terranova Gela

Per le due Nissene, è stato un turno all’insegna delle sorprese, il 17° nel girone F del campionato di Seconda Categoria. In particolare, l’Atletico Nissa, sul campo del Philbordon, ha pareggiato 3-3 dopo essere stato in vantaggio 0-3 e dopo che la partita sembrava ormai bella e chiusa. I fratelli Cristian e Andrea D’Anna avevano segnato i primi due gol, dopo di che era stata la volta del talento Augusto Bedin (nella foto).

Sembrava il racconto di una domenica trionfale per la squadra di Giacomo Serafini, ma così non è stato in quanto i catanesi hanno avviato una rimonta che s’è concretizzata nel 3-3 finale. Ovviamente, tanto e legittimo il rammarico dei nisseni per un risultato che avrebbe potuto essere ben diverso e che lascia ancora aperto il discorso per quanto riguarda il secondo posto, occupato dall’Atletico Nissa ma insidiato dalla Valguarnerese ora a 2 punti.

Ha invece vinto il Terranova Gela. La squadra di Paolo Comandatore ha battuto 2-1 il Viola Futsal Cerami. Una vittoria voluta per i gelesi in gol con Casisi e Bartoli su calcio di punizione. Una vittoria importante per la compagine gelese in quanto ha permesso di operare il sorpasso al Raddusa e di attestarsi al penultimo posto potendo così disputare eventualmente i play out in gara secca contro la terzultima che, al momento è proprio il Viola Futsal Cerami.

Questa la classifica del girone F del campionato di seconda categoria: Lagoreal 44, Atletico Nissa 38, Valguarnerese 36, Academy Sporting Eubea 34, Piazza Armerina 29, Philbordon 27, Gagliano 26, Scordiense 19, Sanconitana 17, Viola Futsal Cerami 16, Terranova 3, Raddusa 1.