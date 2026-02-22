In Promozione super impresa del Serradifalco contro la capolista Priolo: Nacci e Caronia fanno volare i falchetti

Nel campionato di Promozione impresa stratosferica del Serradifalco che, allo stadio “Antonio Alaimo”, ha sconfitto 2-0 la capolista Priolo. Lo ha fatto con un match di grandissimo livello nel corso del quale, nell’arco dei novanta minuti di gioco, ha legittimato il proprio successo con una prestazione sontuosa.

Falchetti in vantaggio poco prima la mezzora del primo tempo con Nacci imbeccato da un lungo piovente di Caronia su calcio di punizione. Un gol bellissimo che ha acceso la partita. Fino a quel momento il Serradifalco era sembrato più in palla rispetto ad un Priolo che si era limitato allo stretto essenziale. La rete del vantaggio ha contribuito a far alzare i giri del motore di un Serradifalco che mister Di Matteo ha schierato con estrema sagacia e attenzione.

Nella ripresa il Priolo ha tentato la via del pari, ma a spegnere i sogni dei siracusani è stato Caronia che, stavolta, ha preso palla, è entrato in area lasciando poi partire una conclusione che s’è spenta alle spalle del portiere avversario. A quel punto i falchetti hanno preso in mano definitivamente le redini del match imponendo la sconfitta a quel Priolo che s’era presentato con un ruolino di 17 vittorie e un pari in 18 gare giocate.

I falchetti sono saliti a quota 27 in classifica al settimo posto. Un crescendo, quello dei serradifalchesi, davvero importante nel contesto di un campionato che è stato riaperto grazie alla prodezza del Serradifalco. In precedenza, nell’anticipo del sabato la Sommatinese ha ottenuto un prezioso pari casalingo con lo Scicli. I granata hanno disputato una gara onesta, saggia e al tempo stesso umile contro un’avversaria che aveva bisogno di vincere. Alla fine punto d’oro e distanza di dieci punti mantenuta (24-14) tra Sommatinese da una parte e Scicli dall’altra.

Infine sempre domenica la Vigor Gela ha perso 3-1 con il Frigintini. Per i gelesi le reti di Lo Magno (doppietta) e San Giorgio. Per i gelesi, invece, rete di Jordan (gol del momentaneo 2-1) in una partita nella quale la maggior qualità della squadra ragusana, alla distanza, ha prevalso su quella Nissena. La Vigor Gela resta ancorata a quota 2 in classifica all’ultimo posto del girone D del campionato di Promozione.