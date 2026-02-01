In Promozione la Sommatinese doma la Frigintini 2-1 con le reti dei suoi bomber Vaccaro e Noto

Di forza, di personalità, di carattere, di voglia. E’ la vittoria che la Sommatinese di Mauro Miccichè ha ottenuto allo stadio Peppe Tricoli contro la Frigintini Città di Modica. Un successo di misura ottenuto su un avversario in forte ripresa che all’andata aveva sconfitto la stessa Sommatinese e che, invece, stavolta è uscita battuta da una Sommatinese garibaldina e mai doma.

Vantaggio nel primo tempo con il bomber Vaccaro, sempre implacabile sotto porta. Nella ripresa, tuttavia, ritorno di fiamma del Frigintini che è riuscito a pareggiare con Lo Magno. Nel finale, tuttavia, l’altro bomber della squadra, Bamba, è salito in cattedra battendo il portiere avversario e fissando lo score dell’incontro sul 2-1 finale.

Per la Sommatinese una vittoria che vale doppio in quanto allontana i granata dalla zona play out inserendoli in una più tranquilla zona di classifica. Per la Frigintini, che ha 8 punti, una sconfitta che blocca la sua rincorsa al terzultimo posto occupato dal Qal’At.