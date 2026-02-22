In Prima Categoria sorridono Accademia Mazzarinese e Riesi 2002; Real Gela ko

Nel girone F del campionato di Prima Categoria la giornata numero 17 si rivela alquanto “fortunata” e lieta per Riesi e Accademia Mazzarinese. Male, invece, il Real Gela che ha perso 3-1 contro il Casmenarum Comiso.

Tornando al match del Riesi, la squadra di Salvatore Sammartino ha vinto 3-0 con la Don Bosco di Piazza Armerina 3-0. Ha aperto le marcature Fonti, dopo di che sono andati a segno anche il bomber Ascia e il giovane talento Schittino. In classifica il Riesi è ora salito a quota 21.

Grande impresa in chiave salvezza per l’Accademia Mazzarinese che ha sconfitto 1-4 fuori casa l’Azzurra Francofonte. La doppietta di Cammilleri (nella foto), al suo nono gol in campionato, e le reti di Gallo e Guarneri hanno esaltato al massimo l’impresa dei mazzarinesi che si sono portati fuori dalla zona play out affiancando il Real Gela a quota 16.

A proposito di Real Gela, la squadra di mister Comandatore non ce l’ha fatta a battere i ragusani del Comiso: è finita 3-1 una partita nella quale i gelesi hanno patito la maggiore pressione dei padroni di casa. Questa la classifica dopo 17 giornate di campionato:

Barrese 37, Cassibile 35, Comiso 33, Pozzallo 31, Don Bosco 27, Riesi 21, Ragusa 18, Carlentini 17, Accademia Mazzarinese e Real Gela 16, Azzurra Francofonte 15, Città di Santa Croce 14.