In Eccellenza pari esterno 1-1 del Niscemi sul campo del Gioiosa; l’incasso della partita devoluto per il 50% alla comunità niscemese colpita dalla frana

Buon pari esterno 1-1 per il Niscemi sul campo del Gioiosa. I gialloverdi niscemesi si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione al cospetto di una squadra che ha espresso aggressività cercando di creare grattacapi alla porta avversaria.

Nel primo tempo padroni di casa insidiosi in alcune circostanze, fino a quando non è maturato il vantaggio dei gioiesi con Gorobsov su calcio di rigore. La squadra ospite, ben guidata in panchina da un tecnico molto ben preparato come mister Paolo Comandatore, non ha certo perso la testa, e questo è stato un merito assieme al fatto di aver conservato la necessaria lucidità ed attenzione per riuscire a pareggiare i conti nella ripresa.

Autore dell’1-1 è stato Bojang che ha potuto pareggiare i conti di una partita comunque ostica nella quale i padroni di casa hanno dimostrato quanto siano in grado di essere pericolosi quando giocano tra le mura amiche. C’è comunque da dire che la squadra di calcio del Niscemi, che in campo ha rappresentato la comunità niscemese tutta, è stata fatta oggetto di un trattamento all’insegna del fair play più totale, senza dire che il 50% dell’incasso della partita è stato devoluto a favore della comunità niscemese.

In una nota la società Niscemi ha sottolineato: “Nel momento del bisogno avete scelto di stare al nostro fianco, dimostrando cosa significa davvero fare parte della grande famiglia del calcio. La decisione di devolvere il 50% dell’incasso alla città di Niscemi colpita dall’evento franoso è un gesto che parla di cuore, di rispetto, di valori veri. E poi il terzo tempo, gli abbracci, i sorrisi, la condivisione con dirigenti e squadra…Momenti che restano. Momenti che uniscono. Questo è il calcio che amiamo. Questo è lo sport che insegna solidarietà. Da tutta Niscemi Calcio e da tutta la città di Niscemi: grazie di vero cuore”.