In Eccellenza il Niscemi non va oltre lo 0-0 fuori casa contro la Messana: fallito un calcio di rigore

Nel girone B del campionato di Eccellenza il Niscemi non è andato oltre lo 0-0 con il Messana. Una trasferta non facile, quella in terra nebroidea per il Niscemi dopo le note vicende che, purtroppo, hanno caratterizzato il territorio niscemese con la frana che ha costretto centinaia di persone ad uscire dalle proprie case in pericolo.

Nel match con la Messana, il Niscemi ha anche avuto la possibilità di portarsi in vantaggio su calcio di rigore, ma dagli 11 metri ha fallito questa occasione. In ogni caso, un buon pari per la squadra di mister Comandatore in un momento così difficile per la comunità niscemese.

In questo senso, è stato ribadito che, al di la del risultato finale maturato sul campo, il Niscemi è sceso in campo ed ha voluto onorare questo impegno in campionato proprio per dedicarlo alla comunità di Niscemi così duramente provata in queste ultime ore. Il Niscemi ha comunque disputato un buon match nel quale, a mancare, è stata la vittoria, per cui s’è dovuto accontentare di un pari che non sarà così ampio come quando si parla di un successo, ma che costituisce un percorso beneaugurante in vista dei prossimi impegni in campionato. Il Niscemi, con il punto conquistato, è salito a quota 27 in campionato.