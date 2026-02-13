In Eccellenza il Niscemi cerca la grande impresa contro la capolista Modica per dedicarla alla sua gente

Regalarsi e regalare a tutta la comunità di Niscemi un grande sogno: fare risultato a Modica sul campo della capolista attuale del girone B del campionato di Eccellenza.
E’ quanto intende fare il Niscemi che domenica 15 febbraio affronta in trasferta la capolista Modica (ore 15) allo stadio Pietro Scollo. Un match che si annuncia ricco di temi e motivi, dal momento che il Modica sembra ormai un’autentica armata invincibile, ma che dovrà fare i conti contro un Niscemi che in questo campionato ha sempre dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela contro chiunque.
I niscemesi, reduci dalla larga vittoria 4-0 con la Leonfortese, non intendono farsi bloccare da una capolista che, fin qui, ha dominato il campionato con 56 punti in classifica, 15 in più rispetto alla vice capolista Vittoria. Il Niscemi, in classifica, di punti ne ha al momento 30. Un bottino che si può considerare certamente positivo per una neo promossa.
Tuttavia, mister Comandatore, nel preparare la gara contro la capolista, ha come sempre curato ogni minimo particolare e in terra ragusana, c’è da scommetterci che darà battaglia con i suoi ragazzi. Con l’obiettivo di portare a casa una prestazione che possa essere paragonabile ad un’impresa da dedicare alla comunità niscemese ancora duramente provata dalla frana.