In Eccellenza ancora un Niscemi straripante: 4-1 all’Acquadolcese con reti di Arquin, Martinez, Prestia e Bojang

Nel girone B del campionato di Eccellenza, nella 23^ giornata brilla la stella del Niscemi che al Pontelongo ha superato 4-1 l’Acquadolcese confermandosi gran protagonista in questa stagione. Lo ha fatto con una prestazione maiuscola nel corso della quale ha messo in mostra non solo un ottimo gioco collettivo, ma anche diverse individualità.

Il Niscemi è passato in vantaggio al 18’ con Arquin, poi la rete di Martinez e dello stesso Prestia che, nell’occasione, ha ispirato la fase offensiva del Niscemi. I gialloverdi sono sembrati inarrestabili al cospetto di un’Acquadolcese che ha potuto ben poco contro una squadra che s’è espressa con grande qualità.

Il Niscemi ha poi servito il poker con un grande Bojang ancora una volta protagonista di una prestazione eccellente. L’Acquadolcese ha realizzato la rete del 4-1 con Pedalino. Una rete che, tuttavia, nulla toglie alla sontuosa prestazione del Niscemi che, grazie a questa vittoria, s’è portato all’ottavo posto, ad una sola lunghezza dalla Leonzio.