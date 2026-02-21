In 2^ Categoria l’Atletico Nissa sfida in trasferta il PhilBordon con obiettivo di mantenere il 2° posto in solitaria

Nel campionato di Seconda Categoria girone F, si gioca domenica la giornata numero 17 con l’Atletico Nissa di Giacomo Serafini e di capitan Luca Timo (nella foto) che sarà impegnato in trasferta a Misterbianco contro la Philbordon (ore 15,30), in una sfida importante per il suo cammino in campionato. La squadra di calcio ASD PhilBordon, prossimo avversario della compagine nissena, nasce dal sogno sportivo del suo presidente, Philippo Barbagallo, e dall’ amicizia con il grande ex portiere, campione del mondo, Ivano Bordon.

Per la compagine nissena del presidente Salvatore Messina, uno scontro da vincere per legittimare la seconda posizione attualmente occupata in classifica. Quando ormai mancano 6 giornate alla fine della stagione regolare, l’Atletico Nissa appare in grado di occupare il posto migliore (il secondo) nella griglia play off con la prospettiva di poter giocare i play off promozione in casa al “Tomaselli”.

Nell’altra sfida di campionato, impegno severo per il Terranova Gela che domenica alle 17,30 affronta in casa il Viola Futsal Cerami in un confronto fondamentale in chiave salvezza. Il Terranova a quota 0 in classifica, ha bisogno di vincere per ritrovare fiducia e mettersi alle spalle il Raddusa che ha un solo punto in classifica, ma oggettivamente, per i gelesi l’impresa di conquistare i tre punti appare alquanto ardua, anche se non proprio impossibile, per via della forza e della sostanza della compagine ennese.

Questa la classifica del girone F di Seconda Categoria: Lagoreal 43, Atletico Nissa 37, Academy Sporting Eubea 34, Valguarnerese 33, Piazza Armerina 28, PhilBordon 26, Gagliano 22, Scordiense 19, Viola Futsal Cerami 16, Sanconitana 14, Raddusa 1, Terranova Gela 0.