Il presidente Mattarella: “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi”

“Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana.

Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: “So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”. “Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione”. (ANSA).