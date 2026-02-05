Il Comune di Delia al fianco della popolazione di Niscemi, amministrazione e consiglio comunale all’unanimità donano 2.000 euro alla città colpita dalla frana

Il Comune di Delia si mobilita a sostegno della popolazione di Niscemi. Già nell’immediatezza dell’evento calamitoso, il sindaco, Gianfilippo Bancheri, si era recato personalmente nella città colpita dalla frana per portare la vicinanza dell’amministrazione comunale al sindaco Massimiliano Conti. Una vicinanza che però non è solo affettiva ma anche concreta. Infatti, la giunta presieduta da Bancheri ha deliberato lo stanziamento “di un contributo straordinario di € 2.000,00, destinato a chi ha subito danni diretti a causa della frana di Niscemi”. “Ci tengo a sottolineare – spiega il sindaco, Gianfilippo Bancheri – che si tratta un provvedimento che la Giunta ha deliberato in piena sintonia con il Consiglio comunale nella sua totalità, maggioranza e opposizione. Pertanto, voglio ringraziare per la sensibilità dimostrata tutti i consiglieri e i componenti della Giunta. Sappiamo che è un piccolo contributo in confronto all’enormità dei danni e della tragedia che stanno vivendo migliaia di persone. Ma, pur nella ristrettezza delle casse comunali, abbiamo voluto dare un segnale di affetto e vicinanza tangibile che possa contribuire ad alleviare le difficoltà dei nostri amici di Niscemi. Rivolgo, a nome mio personale e di tutta la città di Delia, un caro abbraccio al sindaco e amico Massimiliano Conti e a tutti coloro i quali stanno vivendo un momento tragico”.

