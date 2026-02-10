Il 22 febbraio Legambiente organizza Ciclo Tour tra Sommatino e Riesi con visita della miniera Trabia – Tallarita

SOMMATINO. Domenica 22 febbraio 2026 sarà realizzato un Ciclo-Tour tra Sommatino e Riesi, di circa 32 km a/r, con visita dello storico sito minerario della Trabia-Tallarita. Il raduno è previsto alle ore 9 a Sommatino, presso Piazza Vittorio Emanuele III, mentre il rientro è preventivato per le ore 16.Il percorso può essere realizzato anche con mezzo proprio (preferibilmente e-bike).

La Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta mette comunque a disposizione, per chi interessato, delle e-bike a noleggio.La strutturazione del percorso prevede le seguenti tappe informative:•⁠ ⁠Sommatino (Paese dello Zolfo), a cura della Proloco locale (Ignazio Indorato); Museo della Miniera Trabia-Tallarita, a cura del Parco Archeologico di Gela;⁠ ⁠Riesi e la Regia Trazzera della Principessina (storico itinerario fatto a piedi dai minatori di Riesi), a cura del Comune di Riesi.

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA (da realizzare entro venerdì 20 febbraio 2026).Link per registrarsi: https://forms.gle/NiLqANMjHSZqWHid6. Il Ciclo-Tour si realizzerà solo con un minimo di 10 adesioni. Per info telefonare ad uno dei seguenti numeri: 3388162531 (Gaetano), 3393591755 (Ivo)Al seguente link un nostro precedente video del 2021 sul Complesso minerario della Trabia-Tallarita https://drive.google.com/…/1Xn0jrZTzAm3S…/view….