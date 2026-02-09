Salute

Guasto all’Adduttore Ancipa basso: Caltaqua rimodula distribuzione a Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino

Redazione 1

Lun, 09/02/2026 - 22:47

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi che, a causa di un guasto lungo l’adduttore Ancipa basso, ha interrotto la fornitura destinata ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino.
Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato la programmata distribuzione secondo quanto di seguito indicato in dettaglio:

  • Caltanissetta: riduzione di circa 40 l/sec della fornitura con consequenziale interruzione dell’erogazione nelle zone Paladini, San Giovanni Bosco, Firrio, Santo Spirito, Poggio Sant’Elia, Due fontane, L. Monaco;
  • San Cataldo: da domani, martedì 10 febbraio, interruzione della distribuzione;
  • Mazzarino: da mercoledì 11 febbraio interruzione della distribuzione nella zona Mercadante.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile. 



