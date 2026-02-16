Gela, Attivata dalla Prefettura l’Unità di crisi per l’allontanamento del 26enne Melchiorre d’Aleo

Il Comune di Gela ha reso noto alla cittadinanza che la Prefettura di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo ha attivato l’Unità di Crisi per il coordinamento delle ricerche di Melchiorre D’Aleo, nato a Gela il 17/01/2000 e residente in città, a seguito di segnalazione di allontanamento.

Caratteristiche fisiche: Altezza: circa 1,65 m, Corporatura: media, Peso: circa 57 kg, Capelli: ricci neri, sfumati lateralmente, barbetta scura incolta, Occhi: marroni.

Segni particolari: tatuaggio a forma di labbro sul lato sinistro del collo e tatuaggio con la scritta “Elisa” sulla parte esterna della mano destra. Abbigliamento all’ultimo avvistamento: pantalone di tuta nero, felpa blu e scarpe antinfortunistiche nere.

Secondo le informazioni acquisite, nella giornata del 12 febbraio sarebbe stato visto nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Gela, in direzione del piazzale di sosta degli autobus. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo ogni elemento utile alle ricerche. La collaborazione di tutti può essere fondamentale.