Frana Niscemi: vigili del fuoco allestiscono campo base

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Niscemi, per allestire un campo base nel piazzale antistante il cimitero. La struttura, che sara’ pronta entro domani, ospitera’ una quarantina di unita’ dei vigili del fuoco, provenienti da tutte le parti della Sicilia, fino a quando l’emergenza non cessera’. Il campo base servira’ per intensificare le operazioni di recupero degli effetti personali degli sfollati le cui abitazione in “zona rossa” ricadono nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana.

Gli interventi inizieranno domani pomeriggio. Le operazioni di recupero saranno organizzate per zone. E’ prevista un’adeguata preparazione degli abitanti coinvolti. Ai residenti sara’ chiesto di avere ben chiaro cosa recuperare, per velocizzare gli interventi. L’obiettivo e’ ridurre al minimo il profilo di rischio. Domani a Niscemi arriveranno altri vigili del fuoco.

“Il campo base servira’ – ha spiegato Francesco Turco, funzionario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta – a offrire supporto logistico al personale che arrivera’ a Niscemi. Domani, quando inizieranno le operazioni di recupero beni nella fascia compresa tra i 30 e i 50 metri, il personale potra’ aiutare la cittadinanza, non togliendo a coloro le cui abitazioni ricadono nella fascia compresa tra i 50 e i 150 metri, la possibilita’ e l’opportunita’ di continuare a prelevare i propri beni”