Frana Niscemi, sopralluogo del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon: impegno ad accelerare iter Cig

Roma – Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon questa mattina si è recato a Niscemi, accompagnato dalla Protezione Civile, per un sopralluogo nelle aree fortemente colpite dall’ondata di maltempo e dal ciclone Harry. Durigon si è impegnato ad accelerare l’iter procedurale per la cassa integrazione a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro all’interno della zona rossa. C’è stata anche l’occasione per avere un breve colloquio con il sindaco della cittadina nissena, ad un mese dall’emergenza causata dalla frana che ha stravolto la vita di tantissime famiglie. Durigon ha anche assicurato che il Governo, dopo lo stanziamento di oltre un miliardo per le regioni colpite dall’ondata di maltempo, continuerà a vigilare sulle aree messe duramente alla prova dagli eventi meteorologici estremi e a tenere alta l’attenzione per riportare la situazione sotto controllo e dare risposte a cittadini e imprenditori.” Così una nota della Lega.

