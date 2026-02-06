Frana Niscemi: sono 891 gli edifici in zona rossa, 418 le domande per il Contributo di autonoma sistemazione

Sono 891, secondo gli ultimi dati, gli edifici che si trovano nella zona rossa di Niscemi mentre si lavora ancora per definire il numero esatto degli sfollati. A fornire il dato è stato il sindaco Massimiliano Conti durante l’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Caltanissetta. Sono invece 418, finora, per un totale di 934 persone, le domande per il Contributo di autonoma sistemazione (Cas) presentate dai cittadini che sono stati costretti ad abbandonare le loro case per via della frana. Per quanto riguarda la ricerca di case vuote da poter assegnare a chi l’ha persa a causa della frana, il primo cittadino ha fatto sapere che sono “numerose” le offerte di immobili da affittare o vendere arrivate al Comune dopo la pubblicazione dell’avviso e che al momento sono all’esame degli uffici. Conti, inoltre, ha assicurato che “sono al vaglio ulteriori proposte e soluzioni per l’individuazione di altri immobili”. (Adnkronos)