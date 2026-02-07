Frana Niscemi, Pistoia pronta ad aiutare per la rinascita della biblioteca

Pistoia, città Capitale del libro 2026, offre il proprio aiuto per la rinascita della Biblioteca civica di Niscemi (Caltanissetta), messa a rischio dalla frana. La sindaca facente funzione, Ada Maria ida celesti, ha scritto al prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina e al sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, spiegando che “Pistoia è disponibile a collaborare per accompagnare la ricostruzione della biblioteca in un luogo sicuro, promuovendo una campagna di raccolta fondi dedicata e mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza in ambito bibliotecario, maturata anche nel percorso che ci ha condotti al riconoscimento di Capitale italiana del libro 2026”.

Celesti esprime “sincera vicinanza alle comunità di Niscemi e all’intero territorio colpito dalla frana dei giorni scorsi. La comunità pistoiese si stringe con dolore e partecipazione attorno alle famiglie che hanno perso la propria casa e, con essa, una parte profonda della propria identità e della propria storia. In momenti come questi – aggiunge -, la perdita delle proprie radici legate anche ai luoghi della vita quotidiana rende ancora più urgente un’azione condivisa di ricostruzione strutturale e culturale” ed è “in questo spirito” che Pistoia “desidera mettere a disposizione di Niscemi e delle istituzioni competenti il proprio supporto per gli interventi di recupero e rinascita della Biblioteca civica.

Riteniamo che la biblioteca non sia soltanto un edificio, ma un presidio essenziale di coesione sociale, memoria e futuro”. “Con questa lettera – precisa poi Celesti – intendiamo manifestare una piena disponibilità a un confronto operativo, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle valutazioni tecniche necessarie, affinché la rinascita della Biblioteca civica di Niscemi possa diventare un segno concreto di resilienza e di ripartenza per l’intera comunità”.