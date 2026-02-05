Frana Niscemi: nuovi crolli vicino alla biblioteca del paese

Ancora crolli sul ciglio della frana di Niscemi. Cedimenti si sono registrati a ridosso della biblioteca privata “Angelo Marsiano”, edificio in bilico dal giorno in cui si e’ verificato l’imponente smottamento e che custodisce oltre 4 mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno.

Questa notte a Niscemi ha piovuto ininterrottamente e la pioggia contribuisce a provocare nuovi cedimenti. Sabato scorso era crollata una palazzina di tre piani, sempre nel quartiere Sante Croci, il piu’ colpito dall’evento franoso.