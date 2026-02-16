Frana Niscemi, il sindaco Conti: “C’è chi specula sul dramma, reagiremo”

“C’e’ stata una grande risposta di solidarieta’ da parte della comunita’ niscemese a favore degli sfollati. Sono stati accolti da amici, parenti e presso seconde case. Questo e’ necessario sempre sottolinearlo. Niscemi merita rispetto e ci batteremo per la dignita’ del popolo niscemese, anche a fronte di certe ricostruzioni giornalistiche”. Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in una diretta social. “Chi vuole speculare su questa vicenda – ha avvertito – trovera’ noi a sbarrargli la strada, chi vuole costruire carriere su questo vicenda, gettando discredito su di noi, trovera’ il necessario senso di comunita’ e riscossa del nostro popolo”. (AGI)