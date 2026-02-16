Salute

Frana Niscemi. I parlamentari del M5S: “Agli annunci di Meloni seguano i fatti”

Redazione 1

Frana Niscemi. I parlamentari del M5S: “Agli annunci di Meloni seguano i fatti”

Lun, 16/02/2026 - 16:53

Condividi su:

NISCEMI. “Nel corso della sua odierna visita a Niscemi, Giorgia Meloni dice e non dice. Annuncia lo stanziamento di 150 milioni e la sospensione dei tributi fino a ottobre, ma poi non dà dettagli e nemmeno tempistiche. Comprensibile che non si voglia ‘forzare’ sul piano tecnico, ma la politica ha il dovere di indicare un cronoprogramma e assumersi la responsabilità delle scelte che fa”.

Così in una nota i parlamentari siciliani del M5S.

“Serve trasparenza e il coinvolgimento reale di Comune e cittadini – hanno sottolineato i parlamentari siciliani del M5S – Bisogna avere chiaro quante risorse saranno immediatamente disponibili, quali saranno i criteri con cui verranno assegnati gli indennizzi, e quali le garanzie sulla rapidità delle procedure. Altrimenti diventa difficile capire quando i cittadini vedranno risultati concreti.

Al di là delle dichiarazioni rassicuranti della Premier, l’emergenza ambientale, sociale ed economica di Niscemi va affrontata con determinazione e competenza. Aspettiamo di vedere il decreto al prossimo CdM, ma vigileremo affinché agli annunci seguano fatti”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta