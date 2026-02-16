Frana Niscemi. I parlamentari del M5S: “Agli annunci di Meloni seguano i fatti”

NISCEMI. “Nel corso della sua odierna visita a Niscemi, Giorgia Meloni dice e non dice. Annuncia lo stanziamento di 150 milioni e la sospensione dei tributi fino a ottobre, ma poi non dà dettagli e nemmeno tempistiche. Comprensibile che non si voglia ‘forzare’ sul piano tecnico, ma la politica ha il dovere di indicare un cronoprogramma e assumersi la responsabilità delle scelte che fa”.

Così in una nota i parlamentari siciliani del M5S.

“Serve trasparenza e il coinvolgimento reale di Comune e cittadini – hanno sottolineato i parlamentari siciliani del M5S – Bisogna avere chiaro quante risorse saranno immediatamente disponibili, quali saranno i criteri con cui verranno assegnati gli indennizzi, e quali le garanzie sulla rapidità delle procedure. Altrimenti diventa difficile capire quando i cittadini vedranno risultati concreti.

Al di là delle dichiarazioni rassicuranti della Premier, l’emergenza ambientale, sociale ed economica di Niscemi va affrontata con determinazione e competenza. Aspettiamo di vedere il decreto al prossimo CdM, ma vigileremo affinché agli annunci seguano fatti”.