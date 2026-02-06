Frana Niscemi: i droni completano il monitoraggio della collina

Si prevede di completare oggi le attivita’ di sorvolo dei droni sulla frana di Niscemi. Attivita’ di studio e monitoraggio della collina compiute dal Dipartimento regionale della protezione civile, per consentire ai vigili del fuoco di valutare l’avvio delle attivita’ di assistenza alla popolazione anche nella fascia compresa tra 0 e 50 metri dal fronte frana. Domenica verra’ montato un campo base per intensificare le operazioni di recupero degli effetti personali degli sfollati. Nel contempo, grazie all’impiego di apparecchiature avanzate, solitamente utilizzate negli scenari da terremoto, si sta procedendo a organizzare le attivita’ di recupero negli edifici ricompresi tra i 10 e i 50 metri, esclusi gli edifici che si trovano nell’immediatezza del fronte di frana. Per effettuare tali operazioni verranno utilizzati un puntatore laser unitamente a un rescue guardian. Rimane indispensabile conoscere gli esiti degli studi in corso da parte dei dipartimenti nazionale e regionale di protezione civile per meglio poter programmare tali attivita’ In assenza di questi dati, le operazioni inizieranno comunque lunedi’, ma limitatamente alla fascia tra 30 a 50 metri, anche in condizioni di meteo avverse. Le operazioni di recupero saranno organizzate per zone e con un’adeguata preparazione degli abitanti, i quali dovranno avere ben chiaro cosa recuperare, al fine di velocizzare il piu’ possibile lo svolgimento delle stesse e ridurre al minimo il profilo di rischio. Proseguono inoltre le attivita’ di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali e, sinora, sono stati effettuati 841 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 37 oggi. Il dato degli edifici in zona rossa e’ stato aggiornato a 891 immobili. (AGI)