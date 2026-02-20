Frana Niscemi, disponibili 311 case per la vendita e 39 per la locazione: l’esito della ricognizione avviata dal Comune per gli sfollati

Sono 311 gli immobili resi disponibili per la vendita a Niscemi, cittadina del Nisseno alle prese con una frana, con l’obiettivo di dare un tetto alle famiglie sfollate. Per quanto riguarda la disponibilità all’affitto, invece, gli edifici messi a disposizione sono 39. Questi i dati della ricognizione avviata 15 giorni fa dal Comune attraverso un avviso pubblico con il quale si invitavano i proprietari di immobili liberi a comunicare la propria disponibilità per l’affitto o la vendita. L’esito della ricognizione è stato comunicato dal sindaco, Massimiliano Conti, nel corso dell’ultima riunione del Centro di coordinamento soccorsi, in prefettura, a Caltanissetta. (Sac/Dire)