Frana Niscemi: contributi per l’affitto, 1.112 le istanze

Sono 1.112 le domande pervenute al Comune di Niscemi per ottenere il contributo di autonoma sistemazione (Cas). E’ quanto ha riferito il sindaco Massimiliano Conti nel corso del consueto briefing, in prefettura, del centro di coordinamento soccorsi. Le istanze ricevute sono in fase di caricamento sul sistema “designa”. Per quanto concerne le attivita’ produttive, l’Irfis e’ stato nominato soggetto attuatore per l’erogazione dei contributi fino a 20 mila euro. Individuata un’area per la collocazione di due scuole con moduli da utilizzare in via temporanea e provvisoria. Sul fronte della viabilita’, e’ stato eseguito un sopralluogo sulle strade provinciali 82 e 35. E’ stato deciso di effettuare, sulla base di un progetto elaborato dal Libero Consorzio di Caltanissetta, attraversamenti idraulici, sistemazioni della sede stradale e stesura del manto, al fine di rendere percorribili entrambe le strade. E’ stata, inoltre, prospettata la possibilita’, ancora da verificare, di trasformare una trazzera in una strada vicinale, allo scopo di agevolare i collegamenti con il Comune di Niscemi. Sono ancora in corso gli approfondimenti per la realizzazione di un bypass sulla Sp 11, finalizzato a garantire una viabilita’ alternativa. Espletati ieri dai vigili del fuoco 41 interventi per il recupero di beni dagli edifici che ricadono in zona rossa, tre dei quali nell’area compresa dai 30 ai 50 metri dal fronte frana. (AGI)