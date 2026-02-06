Frana Niscemi, Bicchielli: “I fondi ci sono, mettere in campo strumenti per velocizzare gli iter”

“Il governo ha subito messo a disposizione primissimi stanziamenti. Ce ne saranno altri, le risorse ci sono. La frana è ancora in corso. Dobbiamo mettere a sistema tutto, capire come spendere. Soprattutto, dobbiamo mettere in campo strumenti per velocizzare tutti gli iter. Il governo ha la massima attenzione. Dobbiamo evitare qualsiasi duplicazione di competenze”. Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico Pino Bicchielli arrivato a Niscemi (Caltanissetta). (ANSA).