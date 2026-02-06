Frana Niscemi: Bicchielli, 35% Comuni a rischio idrogeologico

“La nostra e’ una commissione d’inchiesta di tipo parlamentare e quindi anche Niscemi adesso entrera’ nel nostro lavoro. Purtroppo si conferma un dato che non e’ solo legato a Niscemi o al territorio siciliano. Il 35 per cento dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico. Oltre il 40 per cento della popolazione vive in zone a rischio sismico elevato. Con questa commissione, che e’ la prima commissione che e’ stata costituita nella storia della Repubblica, abbiamo deciso di cambiare il paradigma, trattare cioe’ il tema del dissesto idrogeologico come punto principale. C’e’ troppa burocrazia, troppa stratificazione, troppe competenze e troppi soggetti che devono intervenire. Questo poi comporta alcuni problemi quando dal dato amministrativo biosgna passare al dato amministrativo”.

Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico Pino Bicchielli, oggi a Niscemi per incontrare il sindaco Massimiliano Conti e per un sopralluogo sul luogo della frana.