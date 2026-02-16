Frana Niscemi: 1339 interventi in zona rossa, continua l’attività dei vigili del fuoco

Non si ferma l’attivita’ dei vigili del fuoco a Niscemi, anche per accompagnare e aiutare i residenti nella zona rossa a rientrare nelle abitazioni allo scopo di recuperare i beni e i ricordi essenziali. Si continua anche oggi dopo che nella giornata di ieri sono stati espletati 36 interventi, per un totale di 1339 dall’inizio emergenza. Nella fascia tra i 50 e i 150 metri rimangono in coda due interventi. Nella fascia tra i 30 e i 50 metri, gli interventi attualmente in coda sono 22 attesa l’elevata complessita’ e la necessita’ che questi siano eseguiti in sicurezza a cura di squadre Usar. Tra 0 e 30 metri del fronte di frana gli interventi saranno oggetto di specifica valutazione, cosi’ come quelli che rientrano nei 100 metri a valle della frana. (AGI)