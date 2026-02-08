Eccellenza. Vittoria con dedica a tutta la Comunità per il Niscemi: battuta 4-0 la Leonfortese

La vittoria del cuore, la più bella, la più importante, quella da dedicare ad un’intera Città scossa dalla grande tragedia della frana. E’ quella che ha colto il Niscemi allo stadio “Pontelongo” contro la Leonfortese.

4-0 il risultato finale di una partita che ha visto i gialloverdi niscemesi da subito proporsi nell’area di rigore avversaria per trovare prima possibile la via del gol. Una via che i niscemesi hanno percorso in quattro occasioni. Ma la strada del gol non è stata facile da raggiungere per i niscemesi.

Ci sono infatti voluti la bellezza di 83 minuti per sbloccare il risultato con la Leonfortese. E’ stato Bojang con due prodezze a segnare le due reti che, nel girone di tre minuti hanno indirizzato la partita. Poi sono andati a segno anche Cejudo e lo stesso Nobile nel recupero per un poker di gol che ha esaltato il pubblico presente e che è stato dedicato alla comunità niscemese così duramente provata dall’emergenza frana.

Una partita dunque di grandissimo significato e valore per il Niscemi e per Niscemi nel contesto di una classifica che vede la squadra di mister Comandatore portarsi a quota 30 in classifica all’8° posto e con una dedica speciale: a tutti i niscemesi, a Niscemi, con l’augurio che la comunità tutta possa risollevarsi prima possibile da questa terribile emergenza legata alla frana.