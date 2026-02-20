Eccellenza. Il Niscemi al “Pontelongo” contro l’Acquadolcese per allungare in classifica

Nel girone B del campionato di Eccellenza, quando mancano 8 giornate alla fine del campionato, il Niscemi si sta proponendo come una tra le realtà emergenti di questo torneo. La squadra di Fabio Comandatore, sull’onda emotiva della frana che ha coinvolto la comunità niscemese, facendosi interprete dei valori dell’intera cittadinanza, ha dato di sè un’immagine oltremodo positiva.

A questo va assommato il comportamento esemplare dei suoi giocatori che hanno preso a cuore, niscemesi e non, la causa legata alla frana. La squadra gialloverde ha così proposto un rendimento importante che domenica scorsa le ha permesso perfino di pareggiare con una super corazzata del campionato di Eccellenza come il Modica 1-1 in trasferta.

E domenica arriva al “Pontelongo” l’Acquadolcese per una sfida che vedrà i niscemesi, che di punti in classifica ne hanno 31, affrontare la compagine messinese in un confronto sena esclusione di colpi. Per il Niscemi l’obiettivo resta quello di battere i messinesi e di attestarsi tra le realtà più importanti di questo campionato. Il Niscemi dovrà comunque fare i conti con la voglia di non mollare dei loro avversari che vorrebbero tornare a casa almeno con un pari.