Due colpi di mercato per la Sancataldese: presi i centrocampisti Mattia Terrana e Francesco Russo

Prosegue la campagna di rafforzamento della rosa a disposizione di mister Vanzetto con due colpi di mercato. Il primo è un gradito ritorno: il centrocampista classe 2007 Mattia Terrana. Terrana già aggregato al gruppo squadra e a disposizione dello staff tecnico, rappresenta un’opzione interessante sia per il centrocampo che per la fascia difensiva visto la sua duttilità tattica.

Mattia Terrana

Terrana vanta una formazione calcistica di tutto rispetto. Il giovane calciatore siciliano ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Sancataldese, società che lo ha lanciato e nella quale ha completato la propria crescita. Mattia ha fatto molto bene in questi anni nei campionati di serie D. Arriva dal Ferrandina, dopo aver giocato con la casacca del Taranto, ma adesso non vede l’ora di indossare la maglia a lui molto cara, per dare il suo contributo assieme ai suoi compagni.

Il secondo colpo di mercato è l’arrivo di Francesco Russo, centrocampista esterno classe 1996, proveniente dalla Gelbison. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Reggina, Russo vanta una lunga esperienza tra Serie C e Serie D, avendo indossato le maglie di club come Matera, Acireale, Foggia, Sicula Leonzio, Bra, Fermana e Reggina. Nel corso della sua carriera ha collezionato presenze importanti anche con Taranto, dove ha totalizzato 27 presenze e 7 gol in Serie C, e con il Foggia (18 presenze, 2 gol nella stessa categoria). In Serie D, ha lasciato il segno con la Fidelis Andria, realizzando 10 reti in 27 partite, contribuendo alla salvezza della squadra.

Russo vanta anche una esperienza in Serie B con il Crotone mettendosi in evidenza per tecnica, visione di gioco e capacità realizzativa. Con il suo arrivo, la Sancataldese si assicura tanta esperienza e qualità.