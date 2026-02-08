Don Luca Milia cittadino onorario di Milena

MILENA – Ieri, la Comunità di Milena ha voluto dire grazie a don Luca Milia, conferendogli la Cittadinanza Onoraria, suggello pubblico di un’appartenenza che era già scritta nei cuori. Nella targa, voluta dal Sindaco dott. Cipolla e dall’intero Consiglio Comunale, è incisa la memoria di oltre dieci anni di instancabile missione pastorale, vissuta dal 2013 al 2025 al servizio del Paese di Milena. Così recita la targa consegnatagli: ”Una guida saggia e illuminata, custode dei più deboli, promotore di aggregazione, testimone di umanità profonda e concreta. Una traccia indelebile nella storia di Milena, fatta di solidarietà, coesione e civile accoglienza”, recita la targa. Dopo la cerimonia laica, presso la sala “Falcone-Borsellino”, è seguita alla Chiesa Madre la celebrazione eucaristica presieduta da padre Luca Milia che ha reso ancora più forte questo sentimento di ringraziamento, in un clima di raccoglimento e di emozioni. Dieci anni di servizio pastorale a Milena. I sacerdoti sono chiamati all’obbedienza, ad andare dove il Vescovo li invia. Ma dopo tanti anni accade qualcosa di più grande: una parrocchia diventa casa, una comunità diventa famiglia. E così, quando un sacerdote ritorna a celebrare nella “sua casa”, è come un familiare che, lavorando lontano, rientra per un saluto: con lo stesso affetto, con la stessa emozione. Un sentimento che non toglie nulla al presente, né a chi oggi guida con dedizione la comunità, ma che si aggiunge come memoria buona, come riconoscenza per un cammino condiviso, nel rispetto dei ruoli e nella continuità della vita pastorale. “Che tu fossi ormai un milocchese caro don Luca – è stato detto – questo era certo: adesso, però, c’è anche il suggello ufficiale. Auguri, don Luca. Milena è – e resterà – casa tua”.