Domenica di sfide salvezza in Prima Categoria: Riesi, Real Gela e Accademia Mazzarinese a caccia di punti pesanti per la classifica

Nel campionato di Prima Categoria, girone F, domenica di impegni severi per le tre nissene nell’ambito della 16^ giornata. In particolare, quando mancano 6 giornate alla fine della stagione regolare, spicca lo scontro salvezza tra l’Accademia Mazzarinese, al momento ultima in classifica, e l’Azzurra Francofonte (ore 15) in un match esterno subito fondamentale per cercare di incanalare nella giusta direzione il campionato dell’Accademia Mazzarinese in termini di salvezza.

Sempre domenica impegno difficile per il Real Gela (nella foto) che affronta fuori casa il Casmenarum (ore 15), terza in classifica e squadra sempre insidiosa e forte quando gioca tra le mura amiche. Il Real Gela contrapporrà il proprio spirito di gruppo e la sua forza per provare a fermare la compagine ragusana che è parecchio cresciuta nel corso di questa stagione.

Infine terza sfida, quella che vedrà di fronte il Riesi di Salvatore Sammartino contrapposto alla Don Bosco di Piazza Armerina (ore 15), quinta in classifica con 27 punti contro i 18 dei riesini. Un confronto che si annuncia difficile contro una squadra che ha saputo in questo campionato rendersi protagonista occupando il 5° posto in classifica. La Don Bosco, tuttavia, ha bisogno di punti salvezza e non può concedere sconti a nessuno, per cui a Riesi domenica è probabile che si assista ad uno scontro alquanto spettacolare tra due squadre che punteranno entrambe a vincere.

Questa la classifica del campionato di Prima categoria: Barrese 36, Cassibile 34, Pozzallo e Casmenarum 30, Don Bosco 27, Riesi 18, Ragusa Boys 17, Real Gela 16, Carlentini 16, Azzurra Francofonte 15, Accademia Mazzarinese e Città di Santa Croce 13,