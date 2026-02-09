Delia vince premio “Comune Free” da Legambiente come eccellenza siciliana della Raccolta differenziata

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha condivi con Legambiente un importante traguardo raggiunto dal Comune. Nell’ambito della campagna “Munnizza Free”, Delia è stata premiata a Palermo, presso la sede di Legambiente alla Zisa, con il riconoscimento di “Comune Free” per gli eccellenti risultati nella raccolta differenziata.

Il sindaco ha dichiarato: “Desidero ringraziare l’Assessore Antonio Gallo, che mi ha rappresentato e ha ritirato il premio a nome di tutta la nostra comunità. La sua presenza testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione su un tema fondamentale come quello della tutela ambientale.

Questo riconoscimento appartiene soprattutto ai cittadini di Delia, che con senso di responsabilità e collaborazione contribuiscono ogni giorno al successo del servizio della raccolta differenziata.

Un ringraziamento speciale va ai nostri operatori ecologici, vero front office del servizio porta a porta: con professionalità, dedizione e spirito di servizio sono protagonisti silenziosi ma determinanti di questo risultato”.

Il premio “Comune Free” non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio, consolidando e migliorando i risultati ottenuti.