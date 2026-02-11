Ddl migranti, le disposizioni in materia di protezione e asilo

Il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri riguardo le “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del patto dell’unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024” – collegato alla manovra di finanza pubblica – si articola in due Capi e complessivi 17 articoli.

Il Capo I introduce disposizioni immediatamente precettive in materia di trattenimento dello straniero (in adesione all’invito rivolto al Legislatore dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 2025), nonché in tema di interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice e di procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza per l’espulsione dei detenuti stranieri, nonché in tema di minori stranieri e protezione complementare.

Il Capo II è volto – mediante lo strumento della delega – ad adeguare l’ordinamento nazionale ad 8 atti normativi facenti parte del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, in vista della loro piena efficacia dal prossimo 12giuno, nonché ad aggiornare e rivedere la normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale