Mussomeli, volontari “Fratres” e “Misericordia” raggiungono Niscemi

Carmelo Barba

Dom, 08/02/2026 - 07:15

MUSSOMELI – Anche Mussomeli ha testimoniato la solidarietà alla comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana che nelle scorse settimane ha distrutto numerose abitazioni. Infatti, i volontari della Misericordia e della Fratres di Mussomeli – Daniele Bellanca, Michela Sorce, Pinuccio Favata, Vittorio Catania e Vincenzo Sorce (nella foto) – ieri di buon mattino sono partiti dalla sede dei sodalizi per raggiungere Niscemi e affiancare i confratelli e le consorelle del territorio, impegnati da tempo nelle attività di assistenza. L’intervento rientra in un più ampio impegno del movimento delle Misericordie isolane e di altre realtà associative che, attraverso turni giornalieri, danno un supporto costante alla popolazione colpita. Un’azione coordinata e continuativa che testimonia come la solidarietà, tradotta in presenza e servizio quotidiano, rappresenti un elemento fondamentale nel sostegno alle comunità colpite da gravi emergenze.

