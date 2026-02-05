Cessato dopo 40 anni il servizio attivo nella Polizia per il Sostituto Commissario Fabio Calà

CALTANISSETTA. Lo scorso primo febbraio, dopo quaranta anni, ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Sostituto Commissario Fabio Calà. In Polizia dal 1986, il Sostituto Commissario ha iniziato la sua carriera al Reparto Mobile di Palermo.

Nel 1988 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta, dove ha svolto servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela fino al 1990; all’Ufficio di Gabinetto fino al 1993 e alla Digos fino al 1996. Dal 1996 al 1997 ha svolto servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico e dal 1997 al 1999 all’Ufficio Scorte.

Nel febbraio del 1999 è stato riassegnato alla Digos dove lo scorso 31 gennaio ha concluso la sua carriera. Al Sostituto Commissario Calà è stato rivolto un affettuoso ringraziamento da parte della Questura per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali, in questi lunghi anni di servizio nella Polizia di Stato.