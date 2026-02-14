Carnevale a Mussomeli: tre giorni di festa e divertimento

MUSSOMELI – Con le previsioni del tempo instabile e incerto è stata programmata la tabella di marcia da seguire nello svolgimento delle attività nelle previste giornate carnevalesche. ”Tre giorni di musica, maschere e pura allegria per riscoprire il piacere di stare insieme nelle nostre piazze”, ha comunicato l’assessore al Turismo e vice sindaco Seby Lo Conte come auspicio delle giornate interessate. Questo il programma: domenica 15, ore 16,30 raduno maschere e carri in Piazza della Repubblica; ore 17, due ore di puro divertimento con balli ed animazioni dedicato a bambini e ragazzi con la partecipazione dei gruppi delle Parrocchie di Mussomeli; ore 19, partenza per le vie del paese; ore 23, raduno maschere e carri in Piazza Umberto ed inizio del Disco Generazione 90 con i DJS Tulumello e Piparo Vox Omar Bolognesi. Lunedì 16, ore 17,30, bimbi in maschera con animazione e musica a cura del fantaboschio di Caltanissetta con spettacolo di micro magia e bolle, spettacolo di giocoleria Led e durante la serata ospiti le Hundrix; Martedì 17, ore 19, raduno maschere e carri in Piazza della Repubblica, ore 19, partenza per le vie del paese; ore 23,30, raduno maschere e carri in Piazza Umberto ed inizio del Dj Set con Gianf&Max, A. Piparo Vox Stefano Cairone. Nel corso della serata sono previste iniziative Pro-Niscemi.