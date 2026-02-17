Carnevale 2026 a Villalba

VILLALBA– Si rinnova anche per quest’anno il Carnevale di Villalba, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della comunità con maschere, carri e musica per grandi e piccini. Una manifestazione che si conferma, anno dopo anno, una garanzia di divertimento oltre che a distinguersi come uno dei migliori Carnevali del Vallone per qualità organizzativa, coinvolgimento e capacità di attrarre tantissime persone dai paesi limitrofi.“Negli anni questa manifestazione ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita sociale e culturale del nostro paese. Non è soltanto un momento di festa, ma un’occasione di aggregazione, condivisione e valorizzazione delle energie positive del territorio” afferma il Sindaco Maria Paola Immordino “Come Amministrazione abbiamo creduto fortemente in questo evento, lavorando con impegno e programmazione per farlo crescere sempre di più e renderlo un appuntamento identitario per tutta la comunità villalbese. Un ringraziamento speciale va a coloro che si sono messi generosamente a disposizione per la realizzazione del nostro carro allegorico, ispirato ad Avatar: Filippo Fruscione, Simone Saia, Alessandro Messina, Francesco Territo, Santo Frisina e Giuseppe Plumeri. Grazie per il tempo, la passione e la dedizione che avete dimostrato, insieme a tutti i ragazzi che hanno collaborato alla realizzazione di questo meraviglioso carro, simbolo della creatività e dello spirito di comunità che contraddistingue il nostro Carnevale. Un ringraziamento va anche agli impiegati comunali che in questi giorni hanno lavorato con grande impegno per l’organizzazione degli eventi, in particolare al geom. Mario Milano e al nostro vigile urbano Calogero Gialì per la professionalità e la disponibilità dimostrate. Grazie alle Forze dell’Ordine per il supporto e la presenza costante, e a tutti gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione. Il Carnevale di Villalba continua a crescere grazie all’entusiasmo di tutti voi. Insieme rendiamo il nostro paese sempre più vivo, unito e attrattivo”. Gli eventi si concluderanno martedì 17 febbraio con la consueta sfilata del carro insieme agli alunni delle scuole alle ore 10.30 e con la sfilata serale a partire dalle ore 20.00. A mezzanotte DJ set e vocalist presso il Centro Diurno per Anziani per chiudere in allegria questa splendida edizione.