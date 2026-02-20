Caltanissetta. Si rinnova la tradizione delle esposizioni itineranti del simulacro di Gesù Nazareno

CALTANISSETTA. Con l’inizio della Quaresima si rinnova la tradizione delle esposizioni itineranti del simulacro di Gesù Nazareno, iniziativa consolidata dell’omonima Associazione. Sabato 21 febbraio, il simulacro lascerà la Chiesa di Sant’Agata per essere accolto presso la Parrocchia di Santa Flavia: l’arrivo è previsto per le 17:15, seguito dal Santo Rosario (17:30) e dalla Celebrazione Eucaristica (18:00).
Il simulacro sosterà a Santa Flavia fino al 27 febbraio, per poi proseguire il suo cammino verso le comunità di San Pio X e San Giuseppe. L’iniziativa, nata oltre dieci anni fa, continua a raccogliere una crescente partecipazione: un’occasione preziosa di raccoglimento dinanzi al Cristo Benedicente, in attesa di vederlo trionfante sulla Sua barca durante la solenne processione della Domenica delle Palme.