Caltanissetta. “Progetto Scialla”: conclusi gli incontri del 1° ciclo; tra marzo e aprile l’evento conclusivo

CALTANISSETTA. Il 19 e 20 febbraio si sono svolti gli incontri conclusivi del primo ciclo del “Progetto Scialla”, promosso dal Distretto 2110 Sicilia-Malta e sostenuto dal Rotary Club Caltanissetta, presieduto dall’Ing. Ivana Guarneri. Gli appuntamenti, dedicati all’approfondimento di tematiche giuridiche di grande attualità, si sono tenuti rispettivamente presso il Liceo Scientifico “A. Volta” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Di Rocco”– indirizzo assistenza sociale e sanità-.

Gli interventi sono stati curati dalle professioniste e socie rotariane Avv. Delia Perricone, delegata distrettuale, coordinatrice del progetto e consigliere del Rotary Club Caltanissetta, e Avv. Claudia Alletto, delegata Youth Protection officer. Particolare attenzione è stata riservata al “cyberbullismo”, alle novità introdotte dal c.d. “Codice Rosso”, al reato di “revenge porn” e ai reati di recente introduzione connessi all’impiego dell’Intelligenza Artificiale (con specifico riferimento al fenomeno dei “deepfake”).

L’attualità e la rilevanza delle questioni trattate hanno suscitato grande attenzione tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito, interagendo con vivo interesse. Gli incontri giuridici hanno così concluso un ciclo di appuntamenti che ha avuto inizio a novembre e che si é sviluppato nel corso di quattro mesi durante i quali si sono alternati professionisti ed esperti rotariani e non.

Il percorso progettuale ha pienamente espresso la vocazione rotariana al service, attraverso l’impegno concreto di competenze e professionalità in sinergia con le istituzioni. In particolare, grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici e referenti scolastici: rispettivamente il Prof. Vito Parisi e la Prof.ssa Enza Nicosia per il Liceo Scientifico “A. Volta”, la Prof.ssa Loredana Schillaci e la Prof.ssa Tiziana Di Francesco per l’Istituto “Galilei-Di Rocco”. L’evento finale del “Progetto Scialla” si svolgerà tra i mesi di marzo e aprile, a conclusione di un percorso che ha saputo coniugare formazione, prevenzione e impegno nel sociale.