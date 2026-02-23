Caltanissetta. L’Istituto “Mottura” sugli scudi alle Olimpiadi di Statistica

CALTANISSETTA. Non sono solo numeri, ma il segno di una preparazione d’eccellenza, di un impegno costante e di una comunità scolastica capace di valorizzare i talenti. L’Istituto “S. Mottura” festeggia con grande soddisfazione i risultati conseguiti dai propri alunni alle Olimpiadi italiane di Statistica, prestigiosa competizione che ogni anno coinvolge migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. La scuola si è infatti classificata tra le prime 30 a livello nazionale, un risultato di assoluto rilievo che consente l’accesso alla prossima e attesissima Gara a Squadre.

A livello regionale, il medagliere è quasi assoluto. Gli studenti hanno infatti sbaragliato la concorrenza ottenendo il 1° posto per le categorie delle classi terze e quarte e il 2° posto per le classi prime e seconde.

Il Dirigente Scolastico, professoressa Laura Zurli, e l’intera comunità educativa hanno espresso vivo apprezzamento per gli studenti partecipanti e per le docenti, Alice Curatolo e Tiziana Sardo, che li hanno guidati con competenza e dedizione verso questo importante obiettivo. Lodi, dunque, per Christian Zito (2H), Samuele Curatolo (3G), Matteo Tulummello (1L), Matteo Lomonaco (1L), Carmelo Bilardi (4B) e Vincenzo Ferrara (4B).

Un plauso speciale e particolare va agli alunni che si sono particolarmente distinti anche nella graduatoria nazionale: Tulumello, Lomonaco, Bilardi e Ferrara, infatti, sono arrivati primi ex aequo nella graduatoria regionale e riceveranno un premio in denaro come riconoscimento del loro eccellente risultato. La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati prossimamente, non appena definiti dagli organizzatori.

Un successo che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e che è stato anche elogiato dal nuovo Provveditore agli Studi, dottoressa Viviana Assenza.