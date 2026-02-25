Caltanissetta. L’impegno dell’Asp per l’autismo tra servizi attivi, progettualità e prospettive

CALTANISSETTA. In riferimento alle recenti dichiarazioni pubbliche diffuse sui social network in merito alle attività dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta nell’ambito dell’autismo, la Direzione Generale ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti e aggiornamenti, nel rispetto delle famiglie e della comunità.

Negli ultimi anni l’ASP di Caltanissetta ha posto il tema del Disturbo dello Spettro dell’Autismo, tra le priorità strategiche aziendali, strutturando una rete articolata di servizi dedicati.In particolare, l’ASP garantisce:- Servizio per la diagnosi e l’intervento intensivo precoce dei Disturbi dello Spettrodell’Autismo, attivo presso le sedi di San Cataldo, Caltanissetta e Gela, con équipemultidisciplinari dedicate.

Un servizio che rappresenta un punto di riferimento anche per utenza proveniente da fuori provincia e assicura percorsi di diagnosi precoce qualificati e Interventi abilitativi individualizzati intensivi per la fascia d’età 0-6 anni;- Centro Diurno Dedicato in convenzione con l’ASP per la fascia di età over 6 anni,adolescenti e adulti, finalizzato alla presa in carico attraverso i PTI (Piani TerapeuticiIndividualizzati).

In merito alla richiesta di percorsi differenziati per interventi di urgenza e per l’ambulatorio di odontoiatria speciale, l’ASP si è già attivata presentando all’Assessorato regionale della Salute (prot. n. 25842 del 20.05.2024) un progetto PSN nella Linea 2 “Promozioni dell’Equità in AmbitoSanitario” dal titolo “Sviluppo dei processi volti a favorire la riduzione delle discriminazioni in ambito sanitario. Progetto Pilota “Zero attesa”. Prestazioni Ambulatoriali per le persone affetteda Disturbo dello spettro dell’Autismo”.L’ASP ha inoltre attivato una serie di progetti specifici sull’autismo.

Tra gli interventi più recenti, in continuità è stato assicurato anche per l’anno 2026 il Servizio di interventi terapeutici abilitativi/riabilitativi comportamentali e cognitivo comportamentali secondo PTI (Piano Terapeutico Individualizzato) rivolto a persone con disturbo dello spettro dell’autismo (ASD) relativamentealla fascia di età dai 6 anni sino all’età adulta – area nord e area sud (delibere n. 1917 del 18.12.2025 – n. 102 del 28/01/2026). Obiettivi del Servizio sono:- attivare secondo le esigenze degli utenti piani personalizzati di intervento;- potenziare la capacità di autonomia della persona affetta da Disturbo dello Spettrodell’Autismo (ASD) all’interno del proprio contesto di vita;- contribuire a migliorare la qualità della vita della persona affetta da Autismo e della famiglia;- favorire l’inclusione sociale e l’inserimento nella vita lavorativa.

L’ASP ha inoltre utilizzato risorse dedicate previste dal Fondo Autismo per l’implementazione del personale dei servizi dedicati. È prevista per domenica 1 marzo la pubblicazione di una nuova delibera per l’emanazione di un avviso pubblico a tempo determinato con tutte le figure professionali previste nel Piano Unitario Regionale per l’Autismo, finalizzato al potenziamento dei servizi attraverso le imminenti assunzioni utilizzando i fondi autismo del 2021.

L’ASP attraverso i suoi referenti, ha incontrato in più occasioni le famiglie, le associazioni e i rappresentanti del territorio per affrontare le criticità e programmare interventi mirati.La presa in carico delle persone con autismo non si esaurisce in un singolo incontro, ma si sviluppa attraverso un lavoro continuo, strutturato e multidisciplinare.Pur comprendendo il desiderio legittimo di confronto diretto da parte di ogni famiglia, la Direzione Generale – alla guida di un’azienda con migliaia di utenti – opera attraverso i Dipartimenti competenti, garantendo che ogni richiesta venga presa in carico dalle strutture preposte.L’azione dell’ASP si colloca nel quadro delle più recenti normative nazionali in materia di disabilità, in particolare del decreto legislativo 62/2024, che introduce il nuovo modello di valutazione multidimensionale e il “Progetto di Vita” personalizzato e partecipato.

In tale contesto, giovedì 26febbraio l’ASP sarà presente al Tavolo tematico permanente “Disabilità e Non Autosufficienza”- Rete Territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del distretto Socio-Sanitario d8 Caltanissetta, presso la Direzione Politiche sociali del Comune di Caltanissetta, dove si affronterà il tema del Progetto di Vita alla luce della nuova normativa, essendo Caltanissetta tra le province individuate per la fase sperimentale.Si tratta di un passaggio fondamentale verso un modello che mette al centro la Persona con disabilità e la sua Famiglia, superando logiche frammentarie e promuovendo una reale integrazionesociosanitaria.È innegabile che sul tema dell’autismo vi siano ancora bisogni importanti e sfide complesse.L’aumento della domanda richiede un impegno costante e un progressivo rafforzamento delle risorse.Tuttavia, affermare che “poco è stato fatto” non restituisce il quadro reale del lavoro svolto, degli investimenti effettuati e delle progettualità attivate in questi anni.Molto è stato realizzato. Molto è in corso. E molto ancora resta da fare.Siamo consapevoli che ogni famiglia vive la propria esperienza in modo unico e che il carico assistenziale può generare frustrazione e sofferenza. Per questo motivo il dialogo resta un valore fondamentale.

L’ASP continuerà a investire nel settore dell’autismo e nelle altre disabilità, con l’obiettivo di garantire diritti, servizi, qualificati e progetti di vita realmente personalizzati per ogni persona.La tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie rappresenta una priorità istituzionale che continuerà a orientare le scelte organizzative e programmatiche di questa Azienda.L’impegno dell’ASP deve essere trasversale. Non esistono malati di serie A o di serie B; per questo motivo, la gestione del budget e dei servizi deve seguire criteri di equità assoluta, assicurando che ogni area terapeutica riceva il sostegno e l’attenzione necessari per rispondere ai bisogni del territorio.

